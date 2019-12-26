В РФ задержали Алексея Навального
В РФ в офисе Фонда борьбы с коррупцией был проведен обыск, а его основателя, Алексея Навального, задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш.
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“Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск“ - заявила она.
Обыск в ФБК: https://t.co/Lr5l5IJQvx— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 26 декабря 2019 г.
Чувствую, что это может быть новый “мем“ pic.twitter.com/5OQg3YWQMD— Александр Головач (@Golovach_AA) 26 декабря 2019 г.
Новогодний фейерверк! В ФБК pic.twitter.com/2DKAsCfekI— Николай Ляскин (@nlyaskin) 26 декабря 2019 г.
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По словам сторонника Навального Леонила Волкова, на момент обыска в офисе ФБК находились 40 человек. По его мнению, для обыска и было выбрано утреннее время, так как из-за большого кол-ва людей можно “отжать больше техники“.
По словам самого Алексея Навального, причиной обыска является отказ об удалении фильма “Он вам не Димон“.
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“В офисы снова пришёл спецназ. Снова выпили двери. Снова все выносят. Официальная причина: Отказ удалить с Ютюба “Он вам не Димон“ - заявил Навальный.
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Леворадикальные проповедники абсолютно не интересуют.
Настоящая оппозиция невидима, по крайней мере пока.
Настоящая оппозиция кремлевским товарищам, это патриоты независимых от кремля республик.
Навальный в этом смысле не делает ничего. Бесполезен.