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В РФ задержали Алексея Навального

Комментариев: 9
Причины и обстоятельства задержания выясняются.
По мнению самого Навального, его задержали за фильм "Он вам не Димон"
По мнению самого Навального, его задержали за фильм "Он вам не Димон"
Алексей Навальный / Facebook

В РФ в офисе Фонда борьбы с коррупцией был проведен обыск, а его основателя, Алексея Навального, задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш. 

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“Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск“ - заявила она.

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По словам сторонника Навального Леонила Волкова, на момент обыска в офисе ФБК находились 40 человек. По его мнению, для обыска и было выбрано утреннее время, так как из-за большого кол-ва людей можно “отжать больше техники“. 

По словам самого Алексея Навального, причиной обыска является отказ об удалении фильма “Он вам не Димон“.

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“В офисы снова пришёл спецназ. Снова выпили двери. Снова все выносят. Официальная причина: Отказ удалить с Ютюба “Он вам не Димон“ - заявил Навальный.

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Теги: Алексей Навальный, задержание, РФ
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Комментариев (10)
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zheka-yakob    26.12.2019, 13:43
Оценка:  -1
zheka-yakob
Овального на кол !!!)))))))))))))))
Progenitor_K    26.12.2019, 13:32
Оценка:  -1
Progenitor_K
Вот какую я поддержу оппозицию - это патриотов с оружием в руках, отстаивающих свою независимость от кремлевских товарищей.
Леворадикальные проповедники абсолютно не интересуют.
Progenitor_K    26.12.2019, 13:41
Оценка:  0
Progenitor_K
Я признаю, что Навальный делает какие-то расследования коррупции, но для захваченных земель, которые нуждаются в независимости, Карелии, Грузии, Крыма, Кенексберга, Курил и всех остальных, он не делает ничего. Он даже не поднимает эти темы, хотя может не нарушая закон.
Progenitor_K    26.12.2019, 13:44
Оценка:  0
Progenitor_K
даже если бы он это сделал, этого было бы мало. Нужно больше усилий. Нужны патриоты готовые с оружием в руках защищать справедливость и независимость от кремлевских товарищей.
Woodbrother    26.12.2019, 13:25
Оценка:  -2
Woodbrother
Арест Навального в конце декабря предвещает суровую зиму. (народная примета).
Progenitor_K    26.12.2019, 13:33
Оценка:  -1
Progenitor_K
или хайп на тему оппозиции
Progenitor_K    26.12.2019, 13:17
Оценка:  -2
Progenitor_K
Я не поддерживаю леворадикалов, даже если это якобы оппозиция к товарищам в кремле.
Настоящая оппозиция невидима, по крайней мере пока.
Настоящая оппозиция кремлевским товарищам, это патриоты независимых от кремля республик.
Навальный в этом смысле не делает ничего. Бесполезен.
Progenitor_K    26.12.2019, 13:20
Оценка:  -3
Progenitor_K
Раскрытие любовных интриг и тайных счетов? Возможно это интересно некоторой публике. Но что по настоящему интересует? По настоящему интересует фрагментация РФ на независимые республики. Это то что должно быть и чем следует заниматься НАСТОЯЩЕЙ оппозиции к кремлю!!!!
МаюРацию    26.12.2019, 13:35
Оценка:  -2
МаюРацию
То есть сепаратисты это настоящая оппозиция страны??? Думай...те
Progenitor_K    26.12.2019, 13:38
Оценка:  0
Progenitor_K
В российской федерации, которая состоит из захваченных земель да, только такая оппозиция.
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