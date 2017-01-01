Турция потерпает от пожаров и наводнений

С последствиями пожаров и наводнений на севере и юге страны борются военнослужащие, также задействован вертолет.

На севере Турции в провинции Трабзон уничтожены 280 гектаров лесов и угодий, а на юге страны продолжают бороться с последствиями наводнений и селей, причиной которых стали избыточные осадки, пишет в четверг, 26 декабря, Укринформ.

“В целом огнем уничтожено 280 га территорий, важнейшая часть из них - это плантации лесных орехов площадью 10 га”, - заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Причиной пожара, по его словам, стало отсутствие осадков в регионе и сильные ветры.

Всего было зафиксировано 65 пожаров, в 23 различных районах провинции.

На юге страны из-за продолжительных осадков объявлен повышенный уровень опасности.

“250 кг осадков на квадратный метр стали рекордными для провинции Адана, и которые привели к затоплениям значительных территорий и образованию селевых потоков. Для спасения людей, заблокированных в своих домах или на дорогах в автомобилях, используют катера и вертолеты”, - сообщают в кризисном центре, созданном для координации спасательных операции и мониторинга ситуации.

Военные и авиация задействованы в спасении людей. В целом удалось спасти более 100 человек. В учебных заведениях в пострадавших районах временно прекращены занятия.