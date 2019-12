В Сирии сняли попадание ракеты по Т-62

Попадание удара американской противотанковой ракеты TOW по танку Т-62 сняли н видео в Сирии.

В подписи к ролику говорится, что танк правительственных войск атаковали боевики.

На кадрах запечатлено, как управляемый снаряд попадает в центр лобовой детали корпуса боевой машины. После этого раздается взрыв, в небо поднимается облако пыли и дыма, однако, когда оно рассеивается, видно, что танк не загорелся, не получил серьезных повреждений и смог продолжить движение.

Как отмечается, один из членов экипажа получил контузию и был эвакуирован на прибывшей "бронированной скорой". Никто не погиб.

ATGM militants ATGM strikes at T-62 SAA (government forces) A number of sources claim that the launch was from TOW,



Bottom line: the crew was shell-shocked, the armor was strong, everyone was alive. T-62 withstood the hit. Recording from the drone.@200_zoka @Sunkway_China pic.twitter.com/RhEDpkXK8I