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В Сирии сняли попадание ракеты по Т-62

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В результате взрыва танк не получил повреждений и смог продолжить движение.

Попадание удара американской противотанковой ракеты TOW по танку Т-62 сняли н видео в Сирии.

В подписи к ролику говорится, что танк правительственных войск атаковали боевики.

На кадрах запечатлено, как управляемый снаряд попадает в центр лобовой детали корпуса боевой машины. После этого раздается взрыв, в небо поднимается облако пыли и дыма, однако, когда оно рассеивается, видно, что танк не загорелся, не получил серьезных повреждений и смог продолжить движение.

Как отмечается, один из членов экипажа получил контузию и был эвакуирован на прибывшей "бронированной скорой". Никто не погиб.

Советский танк Т-62, созданный на базе Т-55, производился в СССР с 1962 по 1975 год. Считался первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием и обладал массой среднего танка при высоком уровне бронирования.

 

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Теги: Сирия, видео, танки, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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