Абрамович и Геффен: 50 яхт миллиардеров собрались у острова Сен-Мартен
Около полусотни элитных яхт собрались в Карибском море у острова Сен-Мартен.
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Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, яхты покинули США, Францию, Италию и Испанию, и собрались у берегов Сен-Бартелеми и Сен-Мартена, Антигуа и Барбуды.
Особенно активно прибыли яхты богатейших людей мира в остров Сен-Мартен. С ноября 2019 года их количество у берегов острова увеличилось в три раза.
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Журналисты заметили мега-яхту Eclipse, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Она является самой большой среди яхт в акватории острова Сен-Мартен. Предварительная стоимость яхты Абрамовича оценивается в $300 млн. На борту есть выставочный зал, собственная клиника с операционной, два бассейна, тренажерный зал и кинотеатр, два вертолета, четыре катера, 20 скутеров и 12-местная подводная лодка.
ECLIPSE 162,5m #MegaYacht 💯📸.. #myEclipse #Eclipse #EclipseYacht #yachtEclipse #superyacht #motoryacht #giga #gigaYacht #motorYacht #yachtFoto #yachtPhoto #yacht #yachts #yachting #yachtcrew #crew #yachtSail #FollowMe #up #wow #super #big #blue #yachtLife #lux #luxury #lifeStyle #love #drone
К Сен-Мартену прибыла еще одна мега-яхта Ocean Victor. Судно принадлежит совладельцу магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.
Тройку самых элитных яхт, которые прибыли на “зимние каникулы” в Сен-Мартен замыкает Rising Sun. Яхта является собственностью совладельца DreamWorks Дэвида Геффена. Отмечается, что сам владелец редко бывает на судне, которое охотно сдает своим состоятельным друзьям.
M/Y Rising Sun in perfect harmony with her surroundings 🌎 _________________________________________________ M/Y Rising Sun, owned by David Geffen, was last seen in Cape Town at the V&A Waterfront in 2010. Other Superyachts to have visited our shores include: M/Y Octopus, M/Y Vava II and M/Y Enigma XK. _________________________________________________ @certified_superyacht_academy ⚓️ #certifiedsuperyachtacademy ⚓️ * * * * 📸 @luerssenyachts #risingsun #risingsunyacht #frenchpolynesia #superyacht #lurssen #yachting #superyachting #paradise #paradisefound #travel #explore #yachttravel #yachtcrew #yachtcrewlife #superyachtlife
Напомним, швейцарская полиция начала расследование в отношении Абрамовича. Российского бизнесмена подозревают в отмывании денег и связях с преступными организациями.
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