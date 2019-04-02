Абрамович и Геффен: 50 яхт миллиардеров собрались у острова Сен-Мартен

На острове как раз отметили Рождество.

Около полусотни элитных яхт собрались в Карибском море у острова Сен-Мартен.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, яхты покинули США, Францию, Италию и Испанию, и собрались у берегов Сен-Бартелеми и Сен-Мартена, Антигуа и Барбуды.

Особенно активно прибыли яхты богатейших людей мира в остров Сен-Мартен. С ноября 2019 года их количество у берегов острова увеличилось в три раза.

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Журналисты заметили мега-яхту Eclipse, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Она является самой большой среди яхт в акватории острова Сен-Мартен. Предварительная стоимость яхты Абрамовича оценивается в $300 млн. На борту есть выставочный зал, собственная клиника с операционной, два бассейна, тренажерный зал и кинотеатр, два вертолета, четыре катера, 20 скутеров и 12-местная подводная лодка.

К Сен-Мартену прибыла еще одна мега-яхта Ocean Victor. Судно принадлежит совладельцу магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.

Тройку самых элитных яхт, которые прибыли на “зимние каникулы” в Сен-Мартен замыкает Rising Sun. Яхта является собственностью совладельца DreamWorks Дэвида Геффена. Отмечается, что сам владелец редко бывает на судне, которое охотно сдает своим состоятельным друзьям.

Напомним, швейцарская полиция начала расследование в отношении Абрамовича. Российского бизнесмена подозревают в отмывании денег и связях с преступными организациями.

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