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Абрамович и Геффен: 50 яхт миллиардеров собрались у острова Сен-Мартен

Комментариев: 5
На острове как раз отметили Рождество.
Яхта Абрамовича
Яхта Абрамовича
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Около полусотни элитных яхт собрались в Карибском море у острова Сен-Мартен.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, яхты покинули США, Францию, Италию и Испанию, и собрались у берегов Сен-Бартелеми и Сен-Мартена, Антигуа и Барбуды.

Особенно активно прибыли яхты богатейших людей мира в остров Сен-Мартен. С ноября 2019 года их количество у берегов острова увеличилось в три раза.

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Журналисты заметили мега-яхту Eclipse, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Она является самой большой среди яхт в акватории острова Сен-Мартен. Предварительная стоимость яхты Абрамовича оценивается в $300 млн. На борту есть выставочный зал, собственная клиника с операционной, два бассейна, тренажерный зал и кинотеатр, два вертолета, четыре катера, 20 скутеров и 12-местная подводная лодка.

К Сен-Мартену прибыла еще одна мега-яхта Ocean Victor. Судно принадлежит совладельцу магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.

Тройку самых элитных яхт, которые прибыли на “зимние каникулы” в Сен-Мартен замыкает Rising Sun. Яхта является собственностью совладельца DreamWorks Дэвида Геффена. Отмечается, что сам владелец редко бывает на судне, которое охотно сдает своим состоятельным друзьям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/Y Rising Sun in perfect harmony with her surroundings 🌎 _________________________________________________ M/Y Rising Sun, owned by David Geffen, was last seen in Cape Town at the V&A Waterfront in 2010. Other Superyachts to have visited our shores include: M/Y Octopus, M/Y Vava II and M/Y Enigma XK. _________________________________________________ @certified_superyacht_academy ⚓️ #certifiedsuperyachtacademy ⚓️ * * * * 📸 @luerssenyachts #risingsun #risingsunyacht #frenchpolynesia #superyacht #lurssen #yachting #superyachting #paradise #paradisefound #travel #explore #yachttravel #yachtcrew #yachtcrewlife #superyachtlife

Допис, поширений Superyacht Training Cape Town (@certified_superyacht_academy)

Напомним, швейцарская полиция начала расследование в отношении Абрамовича. Российского бизнесмена подозревают в отмывании денег и связях с преступными организациями.

 

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Теги: яхта, олигархи, Сен-Мартен
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Комментариев (5)
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Progenitor_K    26.12.2019, 15:25
Оценка:  -2
Progenitor_K
Хорошо сейчас в Сен Мартене. Тепло и русских нет.
Progenitor_K    26.12.2019, 15:43
Оценка:  -2
Progenitor_K
Да, кто-то говорил, что русские чеченам платят. Скажите это Абрамовичу
Progenitor_K    26.12.2019, 15:17
Оценка:  -3
Progenitor_K
Так так, с каких это пор у нас появилась светская хроника? Ах да, это же еврейская хроника
Progenitor_K    26.12.2019, 15:18
Оценка:  -3
Progenitor_K
Молодцы евреи, дерут русского ваньку во все дыры. Всем бы так.
Progenitor_K    26.12.2019, 15:20
Оценка:  -3
Progenitor_K
Да что там ваньку, вообще всех российских чмырей в задницу долбят
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