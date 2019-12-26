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Крем привел женщину к инвалидности

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Крем, которым женщина пользовалась много лет, привел ее к тяжелой инвалидности. Питаться она может только через зонд.
Крем привел женщину к инвалидности

Американка из Калифорнии несколько лет подряд пользовалась кремом против пигментации кожи, который производился в Мексике. В результате женщина отравилась  метилртутью, пишет MedicalXpress.

Жительница США пожаловалась врачу на то, что у нее начались непроизвольные мышечные движения, а также она испытывает слабость в руках и плечах. Ей прописали лечение, а спустя пару недель, пациентка стала плохо видеть, у нее появились трудности с речью и проблемы при ходьбе.

Анализы показала, что всему виной - отравление метилртутью.

Американка получила тяжелое поражение нервной системы и получила инвалидность. Теперь женщина получает питание исключительно через зонд.

Как отметили специалисты, отравление метилртутью стало первым в США за 50 лет.

Напомним, что ученые усомнились в безопасности солнцезащитных кремов.

Также сообщалось, что эксперты рассказали о смертельной опасности макияжа.

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Теги: США, женщина, инвалидность, Косметика, отравление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Progenitor_K    26.12.2019, 15:23
Оценка:  0
Progenitor_K
Кремль привел не одну женщину к инвалидности
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