Крем привел женщину к инвалидности

Крем, которым женщина пользовалась много лет, привел ее к тяжелой инвалидности. Питаться она может только через зонд.

Американка из Калифорнии несколько лет подряд пользовалась кремом против пигментации кожи, который производился в Мексике. В результате женщина отравилась метилртутью, пишет MedicalXpress.

Жительница США пожаловалась врачу на то, что у нее начались непроизвольные мышечные движения, а также она испытывает слабость в руках и плечах. Ей прописали лечение, а спустя пару недель, пациентка стала плохо видеть, у нее появились трудности с речью и проблемы при ходьбе.

Анализы показала, что всему виной - отравление метилртутью.

Американка получила тяжелое поражение нервной системы и получила инвалидность. Теперь женщина получает питание исключительно через зонд.

Как отметили специалисты, отравление метилртутью стало первым в США за 50 лет.

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