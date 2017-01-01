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Президент Ирака подал в отставку – СМИ

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Глава Ирака - 59-летний Бархам Салех - подал в иракский парламент прошение об отставке.
Президент Ирака подал в отставку – СМИ

Президент Ирака подал парламенту прошение об отставке. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил телеканал Аль-Арабия.

Свою должность Салех занимал со 2 октября 2018 года.

Напомним, в Ираке с начала октября проходят массовые протесты. 1 октября тысячи иракцев вышли на улицы, призывая провести масштабные политические реформы и прекратить влияние Ирана на Ирак. Силы безопасности регулярно используют боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстраций, что приводит к большим жертвам. Ранее сообщалось, что протестующие в Ираке подожгли иранское консульство.

 

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Теги: Ирак, президент, протесты, отставка
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Источник: korrespondent.net

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