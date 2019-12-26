Эрдоган попросит парламент разрешить послать армию в Ливию

Турецкий президент хочет отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Эрдоган также добавил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спросит разрешения у парламента страны на использование турецкой армии в Ливии. Об этом сообщает Anadolu в четверг, 26 декабря.

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Эрдоган ранее подписал меморандум о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

“Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги“, - заявил Эрдоган.

Первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию, сказал Эрдоган и выразил надежду, что парламент одобрит мандат уже 8 или 9 января.

“Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран“, - подытожил он.

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За фельдмаршалом Хафтаром стоят Египет, ОАЭ и частично Франция. В помощи ему также подозревают Россию. Недавно Эрдоган заявил о нахождении в Ливии более 2 тыс. наемников российской “ЧВК Вагнера“, помогающих армии фельдмаршала.

С 2011 года в Ливии идет война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.

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