В Китае найден огромный метеоритный кратер 

На северо-востоке Китая благодаря анализу спутниковых снимков был обнаружен древний кратер. Выяснилось, что ранее он был озером.

Диаметр кратера 1850 м, а глубина – 150 м english.cas.cn

Китайские ученые в провинции Хэйлунцзян обнаружили метеоритный кратер, который был образован в древности в результате падения небесного тела, сообщается на сайте Китайской академии наук.

Диаметр кратера составляет 1850 метров, а глубина – 150 метров.

Кратер был обнаружен при анализе спутниковых снимков. Он достаточно хорошо сохранился.

Эксперты пока затрудняются сказать, когда он возник. Удалось только установить, что ранее кратер был заполнен водой. Озеро "ушло" около 10 тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter снял на Марсе небольших размеров новообразованный кратер.

Также напомним, что в Британии обнаружен огромный астероидный кратер. Он образовался примерно 1,2 миллиарда лет назад и является крупнейшим на территории страны.



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