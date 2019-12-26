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В Японии впервые казнили иностранца

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В новейшей истории Японии это первый случай, когда смертная казнь применяется к гражданину другой страны.
В Японии казнили гражданина Китая (иллюстративное фото)
В Японии казнили гражданина Китая (иллюстративное фото)

В четверг, 26 декабря, в Японии казнили гражданина Китая, которого признали виновным в групповом убийстве, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что гражданин КНР был признан виновным в убийстве японской семьи из четырех человек. Преступление было совершено в 2003 году с двумя подельниками, также гражданами КНР, которые успели уехать в Китай, но были арестованы на родине. Один из них был признан виновным и казнен в КНР в 2005 году, другой осужден на пожизненное заключение.

Смертная казнь приводится в Японии в исполнение через повешение.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии казнят пять человек, причастных к убийству журналиста Хашогги.

Тем временем, в Казахстане начали процедуру отмены смертной казни. Бессрочный мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года. 

 

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Теги: Япония, убийство, смертная казнь, повешение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    26.12.2019, 20:24
Оценка:  0
xapi3mat
у япошек все плохие кроме них!
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