Ливия запросила у Турции военную поддержку

Правителство страны официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.

Правительство национального согласия Ливии (международно признанное) официально запросило у Турции военную поддержку. Об этом сообщает Reuters.

По информации СМИ, Ливия официально запросила у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Ранее Эрдоган попросит парламент разрешить послать армию в Ливию. Турецкий президент хочет отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Эрдоган также добавил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

Отметим, с 2011 года в Ливии идет война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.

19 декабря армия Хафтара заявила о продвижении к центру Триполи. Наступление на ливийскую столицу ведется при поддержке авиации. В ЛНА утверждают, что установили контроль над новыми позициями.

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