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Во Франции с колеса обозрения эвакуировали 140 человек

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Из-за масштабного отключения электричества спасатели и полиция снимали пассажиров с аттракциона.
В французском Роане эвакуировали пассажиров колеса обозрения
В французском Роане эвакуировали пассажиров колеса обозрения
leprogres.fr
 
С колеса обозрения в французском Роане (департамент Луара) эвакуировали 140 человек из-за масштабного отключения электричества в городе. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила газета Le Progr`es.
 
Как рассказала изданию одна из пассажирок аттракциона, которая находилась в кабинке в компании друзей, сначала все решили, что это часть шоу, но потом разволновались.
 
В 19.00 (20.00 по киевскому времени) в темноту погрузились несколько центральных районов города. Подачу электроэнергии удалось восстановить лишь спустя 15 минут, однако за это время спасатели и полицейские начали эвакуацию граждан с колеса обозрения. Аттракцион продолжал вращаться по инерции некоторое время.
 
Когда свет вновь зажегся, люди еще сходили на землю. Владелец аттракциона решил не рисковать и, как только последние кабинки опустели, остановил колесо до пятницы.
 
По его словам, если бы подача электричества не была восстановлена, операция по эвакуации пассажиров заняла бы в сумме около двух часов.
 
Причина масштабного отключения электричества не сообщается. 
 
 
Ранее сообщалось, что в Ницце эвакуировали рождественскую ярмарку из-за неудачной шутки местного жителя.

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Теги: Франция, аттракционы, аттракцион, колесо, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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