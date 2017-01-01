Трамп подыскивает возможную замену Помпео - СМИ

Действующий глава Госдепа может оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас.

Президент США Дональд Трамп подыскивает кандидата на должность госсекретаря на случай, если Майкл Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, слухи о том, что Помпео может баллотироваться в Сенат в следующем году ходят уже давно, однако, сам госсекретарь ранее это отрицал.

При этом в окружении главы Госдепа утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а регистрация кандидатов завершится только в июне следующего года.

Сам Трамп ранее заявлял, что если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

Отмечается, что президент, не зная, какое решение в итоге примет госсекретарь, в беседах с официальными лицами стал перебирать имена потенциальных кандидатов на должность главы Госдепартамента.

В качестве возможных преемников Помпео часто называют помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, а также министра финансов Стивена Мнучина.

Как отмечает издание, в списке потенциальных претендентов на место Помпео также оказались посол США в Германии Ричарда Гренелл, первый заместитель главы Госдепа Стивен Бигэн, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и сенаторы Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) и Томас Коттон (республиканец, от штата Арканзас).

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