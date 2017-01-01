В Канаде сошел с рельсов товарный поезд
В результате инцидента к востоку от горы Маунт-Робсон никто не пострадал. Причины аварии выясняются.
В канадской провинции Британская Колумбия сошли с рельсов 26 вагонов товарного состава . Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил телеканал CTV.
Отмечается, что инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон.
Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро. Состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасные вещества.
Причины аварии выясняются. Пострадавших нет.
Cмотрите фотогалерею: В Канаде сошел с рельсов товарный поезд
Напомним, в сентябре на юге канадской провинции Альберта сошел с рельсов поезд с ядовитыми химикатами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент