В результате инцидента к востоку от горы Маунт-Робсон никто не пострадал. Причины аварии выясняются.

В Канаде сошел с рельсов товарный состав twitter.com/DonoYEG

В канадской провинции Британская Колумбия сошли с рельсов 26 вагонов товарного состава . Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил телеканал CTV

Отмечается, что инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон.

Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро. Состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасные вещества.

Причины аварии выясняются. Пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Канаде сошел с рельсов товарный поезд

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