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В Канаде сошел с рельсов товарный поезд

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В результате инцидента к востоку от горы Маунт-Робсон никто не пострадал. Причины аварии выясняются.
В Канаде сошел с рельсов товарный состав
В Канаде сошел с рельсов товарный состав
twitter.com/DonoYEG
 
В канадской провинции Британская Колумбия сошли с рельсов 26 вагонов товарного состава . Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил телеканал CTV.
 
Отмечается, что инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон.
 
Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро. Состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасные вещества.
 
Причины аварии выясняются. Пострадавших нет. 
 
 
 
Напомним, в сентябре на юге канадской провинции Альберта сошел с рельсов поезд с ядовитыми химикатами.

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Теги: Поезд, Канада, фото, крушение
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Источник: korrespondent.net

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