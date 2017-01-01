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В парламенте Черногории произошли беспорядки

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Причиной столкновений депутатов стал закон о вероисповедании. Он также вызвал волну протестов на улицах.
Протесты против закона о вероисповедании в Подгорице
Протесты против закона о вероисповедании в Подгорице
 
В парламенте Черногории 25 декабря произошли беспорядки после того, как спикер Иван Брайович отказался перенести голосование по спорному законопроекту о религиозных объединениях. 
 
Депутаты Демократического фронта (ДФ) предложили свыше 150 поправок к законопроекту О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Их рассмотрели в комитетах парламента и оставили около 100.
 
После возобновления пленарного заседания один из лидеров ДФ Андрия Мандич предложил перенести утверждение поправок и голосование из-за позднего времени, но спикер ему отказал.
 
Возмущенные отказом члены ДФ начали шуметь и вступили в потасовку с представителями парламентского большинства.
 
Заседание было прервано, в зале произошла толкотня и звучали оскорбления. По данным СМИ, был распылен слезоточивый газ.

Ранее несколько тысяч жителей города Никшич выдвинулись протестным маршем к столице страны Подгорице. Расстояние между городами составляет около 50 километров.

Как указал Мандич, множество людей из разных городов Черногории вышли на улицы, так как черногорское парламентское большинство отказалось принимать предложения к закону о свободе вероисповедания.

В четверг полиция оцепила правительственный квартал Подгорицы, чтобы не допустить акций протеста у здания парламента.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. 

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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Теги: церковь, беспорядки, протесты, Черногория, законопроект, парламент, акции протеста
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Источник: РИА Новости

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