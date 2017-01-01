В парламенте Черногории произошли беспорядки
Ранее несколько тысяч жителей города Никшич выдвинулись протестным маршем к столице страны Подгорице. Расстояние между городами составляет около 50 километров.
Как указал Мандич, множество людей из разных городов Черногории вышли на улицы, так как черногорское парламентское большинство отказалось принимать предложения к закону о свободе вероисповедания.
В четверг полиция оцепила правительственный квартал Подгорицы, чтобы не допустить акций протеста у здания парламента.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.
В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ.
Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.
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