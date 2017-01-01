Дочь Брюса Ли подала иск к сети фастфуда в Китае
Шэннон Ли требует от Guangzhou Real Kungfu Catering Management Co. возместить ущерб за использование образа ее отца.
Дочь актера Брюса Ли подала в суд на сеть фастфуда Real Kungfu за незаконное использование образа ее отца. Об этом в пятницу 27 декабря сообщило агентство Интерфакс.
Отмечается, что Шэннон Ли от лица Bruce Lee Enterprises требует от популярной в Китае сети фастфуда возместить ущерб, который она оценивает в 210 миллионов юаней (30 миллионов долларов).
Как пишет Bloomberg, этот случай может оказаться неким тестом для китайских властей, пообещавших усилить защиту прав на интеллектуальную собственность.
По данным СМИ, суд в Шанхае принял иск Шэннон Ли к Guangzhou Real Kungfu Catering и еще двум компаниям в начале декабря. Дочь актера требует немедленно прекратить использование образа ее отца.
На логотипе Real Jungfu изображен темноволосый мужчина в желтом спортивном костюме в позе мастера кунг фу, похожий на Брюса Ли.
Ранее Шенон Ли раскритиковала Квентина Тарантино за образ отца в фильме Однажды в Голливуде. Из-за ее жалоб выход фильма в Китае отменили за неделю до премьеры.
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