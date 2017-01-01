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Дочь Брюса Ли подала иск к сети фастфуда в Китае

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Шэннон Ли требует от Guangzhou Real Kungfu Catering Management Co. возместить ущерб за использование образа ее отца.
Шеннон Ли на фоне фигуры отца
Шеннон Ли на фоне фигуры отца
 
Дочь актера Брюса Ли подала в суд на сеть фастфуда Real Kungfu за незаконное использование образа ее отца. Об этом в пятницу 27 декабря сообщило агентство Интерфакс.
 
Отмечается, что Шэннон Ли от лица Bruce Lee Enterprises требует от популярной в Китае сети фастфуда возместить ущерб, который она оценивает в 210 миллионов юаней (30 миллионов долларов).
 
Как пишет Bloomberg, этот случай может оказаться неким тестом для китайских властей, пообещавших усилить защиту прав на интеллектуальную собственность.
 
По данным СМИ, суд в Шанхае принял иск Шэннон Ли к Guangzhou Real Kungfu Catering и еще двум компаниям в начале декабря. Дочь актера требует немедленно прекратить использование образа ее отца.
 
На логотипе Real Jungfu изображен темноволосый мужчина в желтом спортивном костюме в позе мастера кунг фу, похожий на Брюса Ли.
 
Ранее Шенон Ли раскритиковала Квентина Тарантино за образ отца в фильме Однажды в Голливуде. Из-за ее жалоб выход фильма в Китае отменили за неделю до премьеры.

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Теги: Китай, фаст-фуд, Брюс Ли, иск, дочь
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Источник: korrespondent.net

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