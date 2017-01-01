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Нетаньяху объявил о победе на выборах главы партии Ликуд

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Премьер Израиля пообещал, что под его руководством партия одержит крупную победу на предстоящих парламентских выборах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах председателя партии Ликуд. Об этом сообщил сам политик в Twitter в четверг, 26 декабря.  
 
"Большая победа! Спасибо членам Ликуд за доверие, поддержку и любовь", - написал он в своем микроблоге. "Я приведу Ликуд к большой победе на предстоящих (парламентских - hед.) выборах, и мы продолжим вести государство Израиль по пути невероятных достижений", - добавил Нетаньяху.
 
Как сообщает информагентство Reuters, Биньямина Нетаньяху поддержали около 71,5% членов его партии. Соперник израильского премьера, Гидеон Саар, получил 28,5% голосов.
 
Ожидается, что официальные результаты выборов главы партии Ликуд будут объявлены в пятницу, 27 декабря.
 
В ночь на 12 декабря кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов.
 
В эту ночь истек срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку сформировать правительственную коалицию.
 
Ранее глава партии Ликуд Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока Кахоль-лаван Бенни Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому для этого 28 дней, но потерпели неудачу.

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Теги: Выборы, Израиль, голосование, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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