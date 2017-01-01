Нетаньяху объявил о победе на выборах главы партии Ликуд

Премьер Израиля пообещал, что под его руководством партия одержит крупную победу на предстоящих парламентских выборах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах председателя партии Ликуд. Об этом сообщил сам политик в Twitter в четверг, 26 декабря.

"Большая победа! Спасибо членам Ликуд за доверие, поддержку и любовь", - написал он в своем микроблоге. "Я приведу Ликуд к большой победе на предстоящих (парламентских - hед.) выборах, и мы продолжим вести государство Израиль по пути невероятных достижений", - добавил Нетаньяху.

Как сообщает информагентство Reuters, Биньямина Нетаньяху поддержали около 71,5% членов его партии. Соперник израильского премьера, Гидеон Саар, получил 28,5% голосов.

Ожидается, что официальные результаты выборов главы партии Ликуд будут объявлены в пятницу, 27 декабря.

В ночь на 12 декабря кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов.

В эту ночь истек срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку сформировать правительственную коалицию.

Ранее глава партии Ликуд Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока Кахоль-лаван Бенни Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому для этого 28 дней, но потерпели неудачу.

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