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В Кремле рассказали, как Путин любит встречать Новый год

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Российский лидер, если позволяет график, предпочитает скромный праздник в кругу родных и близких.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала Россия 1, как Владимир Путин любит встречать Новый год. Об этом 26 декабря сообщило агентство Интерфакс.
 
Песков отметил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
 
"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", - сказал представитель Путина.
 
По его словам, когда позволяет график президент предпочитает скромно отмечать праздник вместе с родными и друзьями.
 
"Это его личное время, которое не так часто у него бывает", - подытожил Песков.
 
 
Ранее президент России назвал самые тяжелые события за 20 лет у власти.

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Теги: Россия, Новый год, Путин, праздник, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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