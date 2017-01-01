В Кремле рассказали, как Путин любит встречать Новый год

Российский лидер, если позволяет график, предпочитает скромный праздник в кругу родных и близких.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала Россия 1, как Владимир Путин любит встречать Новый год. Об этом 26 декабря сообщило агентство Интерфакс

Песков отметил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.

"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", - сказал представитель Путина.

По его словам, когда позволяет график президент предпочитает скромно отмечать праздник вместе с родными и друзьями.

"Это его личное время, которое не так часто у него бывает", - подытожил Песков.

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