Трамп пошутил о вырезанном эпизоде с его участием из Один дома-2 в Канаде

Американский лидер предположил, что ситуация связана с канадским премьером, которого он заставляет платить за НАТО.

Президент США Дональд Трамп предположил, сцену с его участием в комедии Один дома-2 вырезали при показе на канадском телеканале CBC из-за премьер-министра страны Джастина Трюдо. Об этом американский лидер написал в Twitter 27 декабря.

Он сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде.

"Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю", - заявил Трамп.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

"Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)", - добавил президент США.

Ранее CBC подтвердил, что убрал сцену с участием Трампа, однако решение не было связано с политикой. Как утверждает телеканал, эпизод с нынешним главой США исчез из фильма еще в 2014 году, чтобы освободить место для рекламы.

Напомним, в комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца.

В эпизоде, который длится около десяти секунд, он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы.

Американский лидер заявил, что гордится этой ролью.

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