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В Казахстане потерпел крушение самолет

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На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек.
В Казахстане разбился самолет
В Казахстане разбился самолет
twitter.com/total_kz
 
Пассажрский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС.
 
Отмечается, что в 7.22 (3.22 по киевскому времени) рейс №Z2100, выполнявший рейс по Алма-Ата - Нур-Султан, после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
 
На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа. 
 
Как отметили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, спасательные работы начались незамедлительно и возгорания не произошло.
 
"На данный момент число погибших составляет семь человек", - указано в сообщении.
 
При этом, по данным МВД республики, погибли девять человек.
 
"По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей", - уточнили в министерстве и добавили, что самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация. 
 
Фото: twitter.com/total_kz
 
 
 
Ранее сообщалось, что в результате крушения пассажирского самолета на востоке Демократической Республики Конго погибли 29 человек
 
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Теги: самолет, Казахстан, видео, фото, авария, крушение, Алма-Ата
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Источник: korrespondent.net

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