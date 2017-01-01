В Казахстане потерпел крушение самолет

На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек.

Пассажрский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС

Отмечается, что в 7.22 (3.22 по киевскому времени) рейс №Z2100, выполнявший рейс по Алма-Ата - Нур-Султан, после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

Как отметили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, спасательные работы начались незамедлительно и возгорания не произошло.

"На данный момент число погибших составляет семь человек", - указано в сообщении.

При этом, по данным МВД республики, погибли девять человек.

"По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей", - уточнили в министерстве и добавили, что самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация.

Фото: twitter.com/total_kz

Ранее сообщалось, что в результате крушения пассажирского самолета на востоке Демократической Республики Конго погибли 29 человек