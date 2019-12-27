Падение самолета в Казахстане: выросло число жертв

На месте крушения погибли 14 человек, еще 35 пострадали, при чем 17 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Авиакатастрофа в Казахстане Комитет по ЧС МВД Казахстана

В мэрии Алма-Аты сообщили, что жертвами крушения самолета стали 14 человек, еще 35 пострадали, передает РИА Новости.

Отмечается, что среди пострадавших – по меньшей мере восемь детей.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100. Возраст потерпевшего крушение самолета Fokker-100 составляет 23 года.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил близким погибших соболезнования в связи с трагедией.

Ранее сообщалось, что в Казахстане потерпел крушение самолет. На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Напомним, в результате крушения пассажирского самолета на востоке Демократической Республики Конго погибли 29 человек.

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