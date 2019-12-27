В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник

Председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров был на борту самолета, который потерпел крушение вскоре после взлета.

Во время крушения самолета вблизи Алма-Аты в пятницу, 27 декабря, погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщает Sputnik Казахстан.

Погибшему было 79 лет. По данным агентства, в штабе организации сейчас проводится экстренное собрание президиума, на котором решается вопрос прощания с Кайдаровым.

Тем временем местные власти сообщили, что количество погибших выросло до 15 человек. Также, по предварительным данным пилот самолета скончался.

Ранее сообщалось, что в Казахстане потерпел крушение самолет. На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Позже сообщалось о 14 погибших и 35 пострадавших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet