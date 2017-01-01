Авиакатастрофа в Казахстане: появились подробности

Самолет, по словам выжившей пассажирки, разделился пополам. В МИД Казахстана сообщили о двух украинцах на борту упавшего самолета.

На месте крушения самолета под Алма-Атой завершились аварийно-спасательные работы. Об этом утром в пятницу, 27 декабря, сообщил замначальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков, передает Интерфакс.

По его словам, на земле в результате катастрофы никто не погиб.

"Самолет врезался в новостроящийся дом, он был пуст. (...) К счастью не произошло взрыва топливных баков", - сказал Алибеков.

Руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев сообщил, что число жертв выросло до 15 человек. При чем один из них умер уже в больнице.

Пострадали 66 человек, 50 потребовалась госпитализация. Также сообщалось, что в больницу были доставлены восемь детей с политравмами. 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

Также власти уточнили, что на борту самолета было не 95, а 93 пассажира и пять членов экипажа. Среди них было двое граждан Украины, их судьба пока неизвестна.

"Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана.

По данным казахского министерства индустрии и инфраструктурного развития, самолет авиакомпании Bek Air получил сертификат летной годности в мае.

Одна из выживших пассажирок рассказала, что лайнер два раза поднимался и терял высоту, затем был "страшный звук", и самолет "полетел криво".

"Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот, и прямо передо мной железка какая-то закрыла - выхода не было", - рассказала женщина.

Другая пассажирка Марал Ерман опубликовала видео после падения воздушного борта. По ее словам, все произошло быстро и неожиданно.

"Сначала самолет шатался при взлете. Потом как будто мы приземлились. Оказалось, что мы врезались во что-то. Особого хаоса на борту не было. Не было ни криков, или еще чего-то. Я вообще в шоке была, не все произошедшее помню. Мы на борту не могли понять, что случилось. Когда пришла в себя, смотрю, передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился пополам", - рассказала пассажирка.

По словам девушки, на месте было много пострадавших.

"Сначала к нам подъехали, кажется, какие-то секьюрити. Они сразу начали вытаскивать из самолета детей. После подъехали пожарные, скорая позже прибыла. Раненых много было", - рассказала очевидица, отметив, что позже за ней приехали родные.

Ранее сообщалось, что в Казахстане потерпел крушение самолет. На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Позже сообщалось о 14 погибших и 35 пострадавших.