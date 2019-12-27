Упавший в Казахстане самолет перед взлетом дважды зацепил хвостом полосу

Следствие рассматривает две версии авиакатастрофы: ошибку пилотов и техническую неисправность.

Самолет казахской авиакомпании Bek Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба аэропорта Алма-Аты.

"Самолет авиакомпании Bek Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо, шасси в данный момент были убраны. К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте крушения найдены бортовые самописцы самолета.

В правоохранительных органах Казахстана, по данным РИА Новости, рассматривают ошибку пилотов и техническую неисправность возможными причинами крушения.

Также в МВД Казахстана уточнили данные по погибшим и пострадавшим. По последним данным 12 человек погибли, пострадали 49, заявил представитель ведомства. Ранее сообщалось о 15 погибших и более 60 пострадавших.

Напомним, Самолет рухнул вскоре после взлета и врезался в строящийся дом. На его борту находилисьб 98 человек, в том числе двое граждан Украины.

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