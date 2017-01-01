Эрдоган отправит войска в Ливию уже в следующем месяце

Турецкие войска прибудут в Ливию из-за официального запроса Триполи на турецкую военную поддержку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправит турецкие войска в Ливию по официальному запросу Триполи. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 27 декабря.

Войска направятся в Ливию уже в следующем месяце. Таким образом Турция ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

В Триполи подтвердили, что был сделан официальный запрос на турецкую военную поддержку в воздухе, на земле и на море. В прошлом месяце Турция подписала два отдельных соглашения с правительством Ливии - одно о безопасности и военном сотрудничестве, а другое - о морских границах в восточной части Средиземного моря.

Правительство Ливии национального согласия в Триполи борется с силами генерала Халифы Хафтара, которые поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

19 декабря армия Хафтара заявила о продвижении к центру Триполи. Наступление на ливийскую столицу ведется при поддержке авиации. В ЛНА утверждают, что установили контроль над новыми позициями.

Напомним, что накануне Эрдоган попросил парламент разрешить послать армию в Ливию. Турецкий президент решил отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Эрдоган также добавил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

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