Редкого крокодила убили за нападение на сотрудницу зоопарка

Очень редкого филиппинского крокодила убили в зоопарке за то, что он вцепился мертвой хваткой в руку уборщицы.

В зоопарке швейцарского Цюриха был застрелен редчайший филиппинский крокодил, который атаковал сотрудницу, пишет Swissinfo.

Животное набросилось на женщину, когда та утром зашла в вольер убрать. Уборщица пыталась отогнать в другое место крокодила, однако тот повел себя агрессивно и напал на нее. Крокодил схватил женщину за руку и даже и не думал разжимать челюсти.

Сотрудники приняли решение его убить.

Как рассказал директор Цюрихского зоопарка Алекс Рубель, за его 30-летнюю карьеру такой случай произошел в первый раз. Почему именно крокодил напал на человека, неизвестно.

Отмечается, что убитый крокодил был длиной около 1,5 метров, а весил примерно 15 килограммов. В зоопарке есть самка этого же вида, но животные друг с другом не ладили.

Также добавим, что рептилии относятся к исчезающему виду. В дикой природе филиппинских крокодилов осталось около 250 особей.

Ранее сообщалось, что в селе Черниговской области нашли мертвого крокодила. Местные чиновники недоумевают откуда взялась рептилия. Экологи говорят, что животное умерло около двух недель назад.

Напомним, что в Зимбабве 11-летняя девочка смогла спасти свою подругу, которую схватил крокодил и потащил под воду.



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