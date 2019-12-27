Задержаны псевдоврачи, убеждавшие лечить варикоз подушками

Трое мошенников, по данным следствия, обманули более 200 потерпевших, "заработав" на них около 18 миллионов российских рублей.

На Кубани по подозрению в мошенничестве задержали троих сотрудников медицинских центров, в которых людей убеждали лечить варикоз матрасами и подушками. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ.

По данным следствия, злоумышленники приглашали граждан на бесплатную диагностику сосудов и консультацию флеболога, в дальнейшем сотрудники центров, как правило, не имеющие медобразования, проводили пациентам диагностику на аппарате, который не был для этого предназначен.

"Затем потерпевших убеждали в необходимости срочного специального лечения. Введенные в заблуждение граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приобретали рекомендованные злоумышленниками комплекты изделий, оформляя кредитные договоры", – отметил представитель ведомства.

Правоохранители сообщили, что в ходе предварительного расследования был допрошен ряд сердечно-сосудистых хирургов (ангиохирурги, флебологи), которые заявили, что лечение такого заболевания, как варикозное расширение вен, с помощью матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер невозможно.

По версии следствия, тремя задержанными подозреваемыми причинен ущерб более 200 потерпевшим на сумму порядка 18 миллионов рублей. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин установил пограничные лжестолбы и провел мигрантов в "Финляндию".

А в Украине фейковые представители Tesla обманули граждан на 12 миллионов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet