В Британии на Ла-Манше спасли 49 мигрантов

Людей спасли британские пограничники и береговая охрана. Спасенные рассказали, что они из Ирана, Ирака и Афганистана.

На Ла-Манше пограничники и береговая охрана Британии смогли спасти 49 мигрантов, плывших на четырех лодках. Об этом сообщает Sky News в пятницу, 27 декабря.

Инцидент произошел накануне утром. Спасение стало результатом поисково-спасательной операции двух организаций у берегов графства Кент. Людей доставили на берег после того, как британские власти перехватили четыре небольшие лодки.

Мигранты рассказали, что они из Ирана, Ирака и Афганистана, отметили в МВД Великобритании.

"Теперь они пройдут медицинское обследование и будут переданы на разговор сотрудникам иммиграционной службы", - сообщили в министерстве.

Напомним, что ранее семь человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Турции. Лодка с мигрантами из Афганистана, Пакистана и Бангладеш перевернулась на озере Ван. Минимум 64 людей доставили в больницы и приюты.

Число прибывших в ЕС нелегалов сократилось – Frontex

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet