В Британии на Ла-Манше спасли 49 мигрантов
На Ла-Манше пограничники и береговая охрана Британии смогли спасти 49 мигрантов, плывших на четырех лодках. Об этом сообщает Sky News в пятницу, 27 декабря.
Инцидент произошел накануне утром. Спасение стало результатом поисково-спасательной операции двух организаций у берегов графства Кент. Людей доставили на берег после того, как британские власти перехватили четыре небольшие лодки.
Мигранты рассказали, что они из Ирана, Ирака и Афганистана, отметили в МВД Великобритании.
"Теперь они пройдут медицинское обследование и будут переданы на разговор сотрудникам иммиграционной службы", - сообщили в министерстве.
Напомним, что ранее семь человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Турции. Лодка с мигрантами из Афганистана, Пакистана и Бангладеш перевернулась на озере Ван. Минимум 64 людей доставили в больницы и приюты.
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