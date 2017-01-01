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В Британии на Ла-Манше спасли 49 мигрантов

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Людей спасли британские пограничники и береговая охрана. Спасенные рассказали, что они из Ирана, Ирака и Афганистана.
Власти Британии спасли 49 человек на Ла-Манше
Власти Британии спасли 49 человек на Ла-Манше
(архивное фото)

На Ла-Манше пограничники и береговая охрана Британии смогли спасти 49 мигрантов, плывших на четырех лодках. Об этом сообщает Sky News в пятницу, 27 декабря.

Инцидент произошел накануне утром. Спасение стало результатом поисково-спасательной операции двух организаций у берегов графства Кент. Людей доставили на берег после того, как британские власти перехватили четыре небольшие лодки.

Мигранты рассказали, что они из Ирана, Ирака и Афганистана, отметили в МВД Великобритании.

"Теперь они пройдут медицинское обследование и будут переданы на разговор сотрудникам иммиграционной службы", - сообщили в министерстве.

Напомним, что ранее семь человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Турции. Лодка с мигрантами из Афганистана, Пакистана и Бангладеш перевернулась на озере Ван. Минимум 64 людей доставили в больницы и приюты.

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Теги: Британия, мигранты, Великобритания, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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