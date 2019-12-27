Крушение самолета в Казахстане: В больнице двое украинцев

Врачи утверждают, что жизни украинцев сейчас ничего не угрожает.

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Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, у обоих травмы средней тяжести – проблемы с позвоночником, - сказал он.

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По словам Погорельцева, украинский консул общался лишь с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация состоит на контроле МИД.

Напомним, в пятницу утром самолет казахской авиакомпании Bek Air с сотней людей на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы. По разным данным погибли от 12 до 15 человек. Десятки раненных.

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