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Крушение самолета в Казахстане: В больнице двое украинцев

Комментариев: 1
Врачи утверждают, что жизни украинцев сейчас ничего не угрожает.
Среди пострадавших есть двое украинцев
Среди пострадавших есть двое украинцев
emer.gov.kz

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Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, у обоих травмы средней тяжести – проблемы с позвоночником, - сказал он.

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По словам Погорельцева, украинский консул общался лишь с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация состоит на контроле МИД.

Напомним, в пятницу утром самолет казахской авиакомпании Bek Air с сотней людей на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы. По разным данным погибли от 12 до 15 человек. Десятки раненных.

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Теги: Казахстан, авиакатастрофа, больница, Алматы
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Комментариев (1)
Шандор    27.12.2019, 12:34
Оценка:  -1
Шандор
Самолёт разбился, хoxол не убился.
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