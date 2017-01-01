Крушение самолета: опубликована запись переговоров с пилотами

Диспетчер пожелал экипажу доброго пути, а вскоре безуспешно пытался установить с ним связь.

Пилоты упавшего в Казахстане самолета Fokker-100 готовились к взлету в штатном режиме. Это следует из записи переговоров диспетчеров с экипажем самолета, которую в пятницу, 27 декабря, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На записи слышно, как диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на взлетно-посадочную полосу, и пилоты готовились к взлету в штатном режиме.

"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - говорит пилот.

"Доброго пути!" – отвечает сотрудник аэропорта.

После этого диспетчер предпринял несколько безуспешных попыток запросить взлетевший борт, а затем предупредил летчиков другого лайнера, который должен был выехать на ВПП, что не может установить местоположение Fokker-100. После этого раздается сигнал тревоги.

Ранее сообщалось, что в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

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