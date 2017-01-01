Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно состояние пострадавших в авиакатастрофе украинцев

Комментариев: 0
Мужчина и женщина получили травмы позвоночника, их имена и диагнозы сообщили казахские СМИ.
Пострадавших госпитализировали в местные больницы
Пострадавших госпитализировали в местные больницы
Комитет по ЧС МВД Казахстана

Двое граждан Украины, которые пострадали в ходе авиакатастрофы в Казахстане, были госпитализированы с травмами позвоночника. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником", - сказал он.

По словам Погорельцева, украинский консул общался только с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую. Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация находится на контроле МИД.

Тем временем, казахское издание Литер сообщает имена пострадавших украинцев. Это Сон Яна Владимировна 1990 года рождения и Сон Юрий Владимирович 1991 года рождения.

Яна Сон госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга и переломом дуг позвоночников справа. Юрий Сон госпитализирован с диагнозом компрессионные переломы тел позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга.

Напомним, сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Казахстан, украинцы, пострадавшие, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь