В Черногории полиция избила епископа

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране.

Сотрудники полиции Черногории избили епископа Диоклийского Методия в ходе задержания в пятницу на акции протеста против принятого закона о вероисповедании. Об этом сообщается на сайте Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) в пятницу, 27 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел во время задержания протестующих на Джурджевом мосту через реку Тара на востоке Черногории.

"Полиция жестоко избила епископа Методия. Владыку и других верующих свалили на землю и били ногами и дубинками. Пострадали двое верующих, у одного сломано бедро, у второго - ключица", – говорится в сообщении.

В МВД Черногории пока не комментируют это информацию.

Напомним, в ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Считается, что закон ущемляет права Сербской православной церкви. Оппозиция проводит массовые акции протеста по всей стране – в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

В свою очередь президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для Черногорской церкви по примеру Украины.

В рамках создания новой церкви правительство Черногории провело через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

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