В Стамбуле корабль из Одессы протаранил набережную

Судно под флагом Либерии врезалось в берег под прямым углом. Босфор временно закрыт для судоходства.

Вышедшее из Одессы судно-контейнеровоз Songa Iridium, в пятницу, 27 декабря врезалось в набережную Стамбула сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что судно под флагом Либерии шло из Одессы в Стамбул.

Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Инцидент произошел в районе Румели Хисары. На месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.

По данным Reuters, пролив закрыт для судоходства. Сразу после ЧП три судна, проходившие параллельно через Босфор - были безопасно проведены проливом. Один танкер был остановлен перед проливом до ликвидации последствий происшествия.

Капитан корабля, на встрече с должностными лицами Главного управления прибрежной безопасности заявил, что судно столкнулось под прямым углом с берегом.

По данным профильных ресурсов Vessel Finder и MarineTraffic - судно было построено в 2008 году, экипаж состоит из 19 человек.

Несколькими днями ранее сообщалось, что шторм выбросил грузовое судно на скалы Сардинии.

Перед этим в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось.

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