В Стамбуле корабль из Одессы протаранил набережную
Вышедшее из Одессы судно-контейнеровоз Songa Iridium, в пятницу, 27 декабря врезалось в набережную Стамбула сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что судно под флагом Либерии шло из Одессы в Стамбул.
Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Инцидент произошел в районе Румели Хисары. На месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.
По данным Reuters, пролив закрыт для судоходства. Сразу после ЧП три судна, проходившие параллельно через Босфор - были безопасно проведены проливом. Один танкер был остановлен перед проливом до ликвидации последствий происшествия.
Капитан корабля, на встрече с должностными лицами Главного управления прибрежной безопасности заявил, что судно столкнулось под прямым углом с берегом.
По данным профильных ресурсов Vessel Finder и MarineTraffic - судно было построено в 2008 году, экипаж состоит из 19 человек.
Несколькими днями ранее сообщалось, что шторм выбросил грузовое судно на скалы Сардинии.
Перед этим в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось.
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