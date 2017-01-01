Шесть человек проникли в гараж и погрузили автомобиль эвакуатор, после чего уехали в неизвестном направлении.

В Москве из гаража похитили уникальный советский лимузин, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что шестеро воров проникли в гараж, погрузили ЗИС-115 на эвакуатор, поскольку он был не на ходу, и увезли в неизвестном направлении. Автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

ЗИС-115 - советский бронированный автомобиль высшего класса. Выпускался несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было произведено 56 штук. Автомобиль предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР - членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина.

Большая часть автомобилей эксплуатировалась в Гараже особого назначения. Позже эта модель имелась в гаражах лидеров многих европейских и азиатских стран, дружественных СССР. Последний автомобиль был списан из системы Гаража особого назначения в 1994 году.

Cмотрите фотогалерею: В Москве угнали лимузин Сталина

Накануне сообщалось, что запрещенная в Украине Компартия "отметила" в Киеве день рождения Сталина.

А в прошлом году в Москве телефонную книгу Сталина продали с молотка за три миллиона рублей.

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