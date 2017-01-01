Мужчина ограбил два банка за 20 минут

Американец за короткий промежуток времени сумел опустошить кассу в двух банках. Он даже не скрывал свое лицо.

К счастью, никто не пострадал Кадр из видео

В американском городе Майами на юго-востоке Флориды ФБР разыскивает мужчину, которому удалось в течение 20 минут ограбить два банковских отделения, пишет NBC.

ФБР опубликовало кадры с камер наружного видеонаблюдения, на которых видно, что злоумышленник даже не скрывал свое лицо.

Сначала мужчина отправился в Bank of America и вынудил служащего дать ему наличку из кассы. Спустя 20 минут американец был уже в Chase Bank.

В первом банке он был в футболке, а во втором надел рубашку.

При ограблении никто не пострадал. Какой суммой удалось поживиться грабителю, не сообщается.

В ФБР просят сообщить, если кто-то узнал мужчину или знает, где он находится.

Ранее мы писали, что американец ограбил банк, после чего выбежал на улицу и разбросал деньги со словами "Счастливого Рождества!".

Также сообщалось, китаец хотел ограбить банкомат, но не сумел справиться с современными технологиями. Сначала он испугался голоса виртуального консультанта, а потом не смог открыть дверь.



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