Умер автор мюзикла Хелло, Долли!

В собственном доме в Майями ушел из жизни знаменитый композитор Джерри Херман. Ем было 88 лет.

Его первая постановка вышла в 1954 году zondnews.ru

Американский композитор и поэт, создатель бродвейских мюзиклов Джерри Херман умер в пятницу, 27 декабря. Он скончался в Майами на 89 году жизни, сообщает Associated Press.

Причиной смерти музыканта стали осложнения, связанные с заболеваниями легких.

В 1985 году Херман заявил, что у него обнаружили ВИЧ-инфекцию. Сам он называл себя одним из тех счастливчиков, кому удалось избежать прогрессирования инфекции благодаря лечению экспериментальными препаратами.

Джерри Херман родился в 1931 году в Нью-Йорке. Его первая постановка I Feel Wonderful вышла в 1954 году.

Композитор прославился благодаря мюзиклам Хелло, Долли! и Молоко и мед. В общей сложности ему принадлежит около десяти бродвейских мюзиклов.

Звезда Джерри Хермана есть на Аллее славы в Голливуде, также его имя увековечено в Зале славы авторов песен.

Напомним, что Москве на 87 году жизни скончалась российская актриса, режиссер Галина Волчек.

Также Korrespondent.net писал, что умерла известная писательница любовных романов Джоанна Линдсей. Ее работы переведены на 12 языков, а тираж произведений превысил 54 миллиона книг.



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