Депутаты и министры Сербии устроили драку из-за закона о церкви

Закон о свободе вероисповедания и правовой статус религиозных общин стал причиной потасовки в сербском парламенте.

Во время сессии парламента Сербии произошла потасовка, сообщает Балканский обозреватель.

По информации СМИ, депутаты и члены правительства подрались из-за событий вокруг закона о вероисповедании, принятого парламентом Черногории.

Лидер оппозиционной партии Двери Бошко Обрадович вышел к парламентской трибуне с плакатом, на котором было написано, что президенты Сербии и Черногории "являются братьями" и требовал вмешательства Сербского государства в ситуацию вокруг Сербской православной церкви в Черногории.

Депутаты из правящей партии вступили в драку с Обрадовичем и выбросили плакат. В драке участвовал и министр обороны Сербии Александар Вулин.

Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

В рамках создания новой церкви в Черногории приняли закон О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ.

В свою очередь Сербская православная церковь считает новый закон дискриминационным. По мнению СПЦ, он имеет целью захватить ее имущество в Черногории. Принятие закона привело к протестам и блокированию дорог.

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