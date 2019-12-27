Запуск Северного потока-2 сдвинули на год
Газопровод достроят с помощью судна "Академик Черский", которое сейчас находится на Дальнем Востоке.
Газопровод Северный поток-2 должны запустить до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.
"До конца 2020 года Северный поток-2 будет запущен", - сказал он.
Новак отметил, что газопровод может достроить судно "Академик Черский".
"Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", - уточнил он.
Ранее Новак говорил, что Северный поток-2 могут достроить без участия иностранных подрядчиков.
Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.
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