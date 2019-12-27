Запуск Северного потока-2 сдвинули на год

Газопровод Северный поток-2 должны запустить до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

"До конца 2020 года Северный поток-2 будет запущен", - сказал он.

Новак отметил, что газопровод может достроить судно "Академик Черский".

"Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", - уточнил он.

Ранее Новак говорил, что Северный поток-2 могут достроить без участия иностранных подрядчиков.