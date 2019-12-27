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Запуск Северного потока-2 сдвинули на год

Комментариев: 2
Газопровод достроят с помощью судна "Академик Черский", которое сейчас находится на Дальнем Востоке.
Судно "Академик Черский"
Судно "Академик Черский"
stapel1.com

Газопровод Северный поток-2 должны запустить до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

"До конца 2020 года Северный поток-2 будет запущен", - сказал он. 

Новак отметил, что газопровод может достроить судно "Академик Черский".

"Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", - уточнил он.

Ранее Новак говорил, что Северный поток-2 могут достроить без участия иностранных подрядчиков.

Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море. 
 
Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.
 
 

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Теги: судно, Северный поток, газопровод, Александр Новак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    27.12.2019, 19:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ну год там вполне и в пять может вылиться. А за это время проблема отпадёт сама по себе...
Антибес    27.12.2019, 18:31
Оценка:  -3
Антибес
В этом газопроводе в 2020 году точно нет нужды.
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