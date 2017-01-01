В Северной Македонии изъяли партию кокаина и героина
В Северной Македонии правоохранители арестовали 12 человек, подозреваемых в торговле тяжелыми наркотиками – героином и кокаином. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 27 декабря.
Преступная группа базировалась в Северной Македонии, но рейды и аресты происходили также в Австрии и Сербии на протяжении нескольких недель. Были арестованы 11 македонцев, в том числе две женщины, и один гражданин Албании
Было изъято 17 килограммов героина и 5 килограммов кокаина. Стоимость наркотиков по ценам черного рынка составляет 1 млн евро.
Ранее в Одессе утилизировали почти четыре тонны наркотиков – около трех тонн марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина. Их стоимость по ценам черного рынка составляет 100 млн долларов.
Также сообщалось, что в аэропорту Стамбула изъяли рекордную партию наркотиков – более 1,7 тонны. Речь шла о наркотике нового поколения – кратом.
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