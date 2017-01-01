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В Северной Македонии изъяли партию кокаина и героина

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Правоохранители арестовали 11 македонцев, в том числе двух женщин, и одного гражданина Албании.
Было изъято 17 кило героина и 5 кило кокаина
Было изъято 17 кило героина и 5 кило кокаина
customs.gov.az

В Северной Македонии правоохранители арестовали 12 человек, подозреваемых в торговле тяжелыми наркотиками – героином и кокаином. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 27 декабря.

Преступная группа базировалась в Северной Македонии, но рейды и аресты происходили также в Австрии и Сербии на протяжении нескольких недель. Были арестованы 11 македонцев, в том числе две женщины, и один гражданин Албании

Было изъято 17 килограммов героина и 5 килограммов кокаина. Стоимость наркотиков по ценам черного рынка составляет 1 млн евро.

Ранее в Одессе утилизировали почти четыре тонны наркотиков – около трех тонн марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина. Их стоимость по ценам черного рынка составляет 100 млн долларов.

Также сообщалось, что в аэропорту Стамбула изъяли рекордную партию наркотиков – более 1,7 тонны. Речь шла о наркотике нового поколения – кратом.

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Теги: наркотики, Сербия, героин, кокаин, Австрия, Македония, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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