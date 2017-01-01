Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алма-Аты в Казахстане.

Казахстан потрясла мощная авиакатастрофа. в Алма-Ате при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.

По последним данным, погибли 12 человек, еще 49 попали в больницы.

Корреспондент.net собрал все подробности аварии.

Крушение

Самолет Fokker-100 следовал рейсом Z92100 из Алма-Аты в Нур-Султан. Сразу после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. При вылете самолет дважды коснулся хвостом взлетной полосы. Авария произошла в районе жилого сектора. Самолет врезался в пустое строящееся здание. Взрыва и возгорания не последовало.

В качестве предварительных причин крушения рассматриваются ошибка пилотов и техническая неисправность. Все полеты лайнеров данного типа в стране временно прекращены. Деятельность авиакомпании Bek Air также приостановлена.

EPA

Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, осуществляющим регулярные внутренние рейсы, а также полеты в Москву, Санкт-Петербург, страны СНГ, Турцию, ОАЭ, Монголию и Китай. Парк компании насчитывает семь самолетов типа Fokker-100. По данным Flightradar24, разбившийся самолет эксплуатировался 23 года.

Люди

На борту находились 93 пассажира (изначально сообщалось о 95-ти) и пятеро членов экипажа, в том числе, двое граждан Украины.

На данный момент известно о 12 погибших. Еще 53 человека госпитализированы с ранениями, 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди раненых девять детей. Украинцы не пострадали.

“Сели все в самолет, он начал набирать высоту. Потом началась качка: левое крыло сначала, потом правое. Потом самолет начало трясти и раскачивать, но при этом он продолжал набирать высоту. Потом его затрясло лихорадочно, (он стал падать) вниз наискось — и ударился об землю или о здание. В этот момент в передней части, до 14 ряда… крыша зажала людей. При этом в самолете не было никаких голосовых сигналов или инструкций”, - вспоминает один из пассажиров Аслан Назаралиев.

EPA

По его словам, люди помогали выбраться друг-другу, было много криков и плача, сам Назарлиев не пострадал.

“Сломанные ноги, руки, кровь. Все разбежались, по-моему, просто в шоке, потому что там сложно находиться, люди все в крови… Мы звонили в 911, когда все случилось. Потом в аэропорт; там не знали даже, что это все произошло. Вначале приехали двое секьюрити из аэропорта. Потом пожарные, только потом скорая. Мы очень долго ждали скорую”, - описывает последствия аварии пассажирка Гульнара Кошенова.

В числе погибших — председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова, а также капитан самолета Марат Муратабаев.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в аварии самолета и объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.

Самолет

Самолеты Fokker выпускались одноименной нидерландской компанией. Производство Fokker-100 было прекращено в 1997 году после банкротства компании. Это среднемагистральный пассажирский самолёт. Самый большой серийный самолёт нидерландской компании.

Низкие эксплуатационные расходы и практическое отсутствие конкуренции в данном классе сделали его одним из самых востребованных самолётов в конце 1980-х годов, вплоть до появления усовершенствованных машин семейств Bombardier CRJ200 и Embraer ERJ 145.

Всего было произведено 283 воздушных судна Fokker 100.

По состоянию на 27 декабря 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 16 самолётов Fokker 100.

Fokker 100 пытались угнать 2 раза, при этом никто не погиб. Всего в этих происшествиях погибли 183 человека

В 2016 году с самолетом Fokker 100 уже были проблемы в Казахстане. Он аварийно сел с невыпущенной передней стойкой шасси.