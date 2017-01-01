Юноша убил священника-педофила и проткнул ему горло крестом

Предположительно, что юноша был жертвой священника-педофила. Момент убийства он не помнит.

Священник на протяжении 40 лет развращал детей Вгороде

Во Франции 19-летний парень жестоко убил 91-летнего католического священника-педофила Роджера Матассоли, воткнув ему крест в горло, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что священник был найден мертвым сотрудниками полиции с признаками насилия на теле и, вероятнее всего, умер от недостатка воздуха.

Инцидент произошел еще 4 ноября, но информация о нем появилась только сейчас.

Убийце сначала предъявили обвинения в применении пыток, убийстве и сопротивлении аресту. Однако затем его пришлось госпитализировать в больницу, когда были установлены соответствующие психиатрические основания.

Сообщается, что погибший священник в 1960-2000 годах склонял к развратным действия как минимум четырех мальчиков. Также он мог быть причастен и к издевательствам над юношей, который с ним расправился. Полиция рассматривает мотив мести.

Сам подозреваемый говорит, что не помнит момента убийства.

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