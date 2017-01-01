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Юноша убил священника-педофила и проткнул ему горло крестом

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Предположительно, что юноша был жертвой священника-педофила. Момент убийства он не помнит.
Священник на протяжении 40 лет развращал детей
Священник на протяжении 40 лет развращал детей
Вгороде
 
Во Франции 19-летний парень жестоко убил 91-летнего католического священника-педофила Роджера Матассоли, воткнув ему крест в горло, сообщает The Daily Mail.
 
Отмечается, что священник был найден мертвым сотрудниками полиции с признаками насилия на теле и, вероятнее всего, умер от недостатка воздуха.
 
 
Инцидент произошел еще 4 ноября, но информация о нем появилась только сейчас.
 
Убийце сначала предъявили обвинения в применении пыток, убийстве и сопротивлении аресту. Однако затем его пришлось госпитализировать в больницу, когда были установлены соответствующие психиатрические основания.
 
Сообщается, что погибший священник в 1960-2000 годах склонял к развратным действия как минимум четырех мальчиков. Также он мог быть причастен и к издевательствам над юношей, который с ним расправился. Полиция рассматривает мотив мести. 
 
Сам подозреваемый говорит, что не помнит момента убийства.
 
Напомним, в Запорожье при получении посылки с наркотиками задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодора.

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Теги: Франция, священник, педофилы
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Источник: korrespondent.net

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