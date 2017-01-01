В Ираке обстреляли ракетами военную базу США

На территории иракской провинции Киркук неизвестные обстреляли ракетами американскую военную базу.



Неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака, сообщает

Неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака, сообщает Sky News Arabia

В результате обстрела один военный получил ранения.

Кто вел обстрел, пока неясно. Осмотр местности вокруг базы выявил брошенную пусковую установку, из которой могла вестись стрельба.







Турция пригрозила закрыть для американцев свои военные базы

На базе кроме американских и иракских военнослужащих находились подразделения полиции и антитеррористических служб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet