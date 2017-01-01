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В Ираке обстреляли ракетами военную базу США

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На территории иракской провинции Киркук неизвестные обстреляли ракетами американскую военную базу.
В Ираке неизвестные атаковали американскую базу
В Ираке неизвестные атаковали американскую базу

Неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака, сообщает Sky News Arabia
 
В результате обстрела один военный получил ранения.
 
Кто вел обстрел, пока неясно. Осмотр местности вокруг базы выявил брошенную пусковую установку, из которой могла вестись стрельба.
 
На базе кроме американских и иракских военнослужащих находились подразделения полиции и антитеррористических служб.

Турция пригрозила закрыть для американцев свои военные базы
 
Напомним, ранее шесть военнослужащих погибли в результате взрыва возле военной базы на севере Афганистана.

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Теги: Ирак, взрыв, военная база
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Источник: korrespondent.net

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