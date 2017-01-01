Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Угнанный лимузин Сталина оценили в миллионы евро

Комментариев: 0
Автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.
Сталинский ЗИС 115
Сталинский ЗИС 115
i.wheelsage.org

Угнанный в столице России Лимузин Сталина ЗИС-115 оценили в 2.5 миллиона евро, сообщает Baza.
 
Отмечается, что владелец автомобиля сейчас находится под домашним арестом в Украине. Он работает начальником службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана.
 
Ранее сообщалось, что шестеро воров проникли в гараж, где хранился раритет, погрузили его на эвакуатор и скрылись.

Мужчина переоделся в рабочего и угнал грузовик с виски
 
ЗИС-115 – советский бронированный автомобиль высшего класса. Выпускался несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было произведено 56 штук. Автомобиль предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР – членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Москва, Сталин, угон автомобиля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь