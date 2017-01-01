Угнанный лимузин Сталина оценили в миллионы евро

Автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.



Угнанный в столице России Лимузин Сталина ЗИС-115 оценили в 2.5 миллиона евро, сообщает

Угнанный в столице России Лимузин Сталина ЗИС-115 оценили в 2.5 миллиона евро, сообщает Baza

Отмечается, что владелец автомобиля сейчас находится под домашним арестом в Украине. Он работает начальником службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана.



ЗИС-115 – советский бронированный автомобиль высшего класса. Выпускался несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было произведено 56 штук. Автомобиль предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР – членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина.

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