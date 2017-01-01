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В Черногории задержанные оппозиционеры объявили голодовку

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Представители оппозиции Черногории выступают против принятия закона о свободе вероисповедания.
Флаг Черногории
Флаг Черногории

В Черногории объявили голодовку задержанные оппозиционеры, которые выступали против принятия закона о свободе вероисповедания, сообщают местные СМИ.
 
Напомним, акции протеста прошли в городах Никшич и Будва. Для разгона протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ. В результате беспорядков были задержаны десятки человек.
 
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Оппозиция предложила свыше 150 поправок к новому законопроекту, но они не были учтены. 
 
Парламент принял закон. Голосование закончилось массовой дракой. Полиция задержала 18 депутатов, трое из них остаются под стражей.

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Теги: Оппозиция, Черногория, голодовка
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Источник: korrespondent.net

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