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В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина

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Таможенная служба Уругвая рапортовала об изъятии рекордной партии кокаина на миллиард долларов.
Кокаин
Кокаин
customs.gov.az


В уругвайском порту Монтевидео обнаружили самую крупную в истории партию кокаина. В одном из контейнеров с соевыми бобами таможенники нашли 4,4 тонны наркотика, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что белый порошок должны были доставить в африканский порт Ломе в столице Того.

Позднее в департаменте Сориано была изъята еще одна тонна кокаина.

Полиция задержала владельцев погрузочной станции, причастные к наркотрафику.

Напомним, ранее в Перу патрульный корабль перехватил подлодку, перевозившую более двух тонн кокаина.

В конце ноября в Испании задержали подлодку, перевозившую три тонны кокаина. Наркотики оценили в 100 млн евро.

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Теги: наркотики, кокаин, Уругвай
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Источник: korrespondent.net

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