Аргентинские депутаты заморозили свои зарплаты

Председатели верхней и нижней палат парламента страны подписали постановление о заморозке своих зарплат на полгода.



Заработные платы депутатов в Аргентине будут заморожены в течение полугода. Об этом сообщил председатель нижней палаты Серхио Масса в Twitter.



Соответствующее постановление подписано главами нижней и верхней палаты высшего законодательного органа страны.



Решение вызвано разгоревшимся в Аргентине экономическим кризисом.



"Чрезвычайное положение требует действий от всех секторов. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и командировочные законодателей и сотрудников Палаты депутатов и Сената", - написал Масса.

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