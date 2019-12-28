Аргентинские депутаты заморозили свои зарплаты
Председатели верхней и нижней палат парламента страны подписали постановление о заморозке своих зарплат на полгода.
Заработные платы депутатов в Аргентине будут заморожены в течение полугода. Об этом сообщил председатель нижней палаты Серхио Масса в Twitter.
Соответствующее постановление подписано главами нижней и верхней палаты высшего законодательного органа страны.
Решение вызвано разгоревшимся в Аргентине экономическим кризисом.
"Чрезвычайное положение требует действий от всех секторов. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и командировочные законодателей и сотрудников Палаты депутатов и Сената", - написал Масса.
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Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что депутаты Верховной Рады должны получать от 70 до 100 тысяч гривен.
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