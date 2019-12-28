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Аргентинские депутаты заморозили свои зарплаты

Комментариев: 1
Председатели верхней и нижней палат парламента страны подписали постановление о заморозке своих зарплат на полгода.
В Аргентине разгорается серьезный финансовый кризис
В Аргентине разгорается серьезный финансовый кризис

Заработные платы депутатов в Аргентине будут заморожены в течение полугода. Об этом сообщил председатель нижней палаты Серхио Масса в Twitter. 
 
Соответствующее постановление подписано главами нижней и верхней палаты высшего законодательного органа страны. 
 
Решение вызвано разгоревшимся в Аргентине экономическим кризисом.  
 
"Чрезвычайное положение требует действий от всех секторов. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и командировочные законодателей и сотрудников Палаты депутатов и Сената", - написал Масса. 

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Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что депутаты Верховной Рады должны получать от 70 до 100 тысяч гривен.

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Теги: депутаты, Аргентина, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    28.12.2019, 06:27
Оценка:  -2
Мыкола
Сначала продали бездумно свою землю, а теперь изображают из себя страдальцев за народ? Говорят, что крокодил тоже плачет, когда сожрет кого-то !
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