Импичмент Трампа: Байден не будет давать показания

По словам политика, его положительный ответ на возможную повестку Сената Конгресса США даст американскому лидеру возможность отвлечь граждан страны от самого импичмента.

"Трамп всегда старался переключить внимание со своей персоны", - заявил Байден.

При этом экс-вице-президент отметил, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку это было бы "слишком лицемерно".

Напомним, за импичмент проголосовала Палата представителей США. Теперь голосование должно состояться в Сенате, где у республиканцев – большинство.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.