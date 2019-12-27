В США на авиазаводе произошел мощный взрыв

В результате инцидента часть крыши завода обрушилась. 11 человек после происшествия доставили в больницы, еще четверым оказали помощь на месте.

В американском городе Уичито, штат Канзас, на авиастроительном заводе Beechcraft произошел взрыв. Об этом сообщает CNN.

В результате инцидента часть крыши завода обрушилась. Причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот. Эту утечку удалось ликвидировать, однако она привела к взрыву в большой емкости с жидким азотом. Точные причины первоначальной утечки еще предстоит установить.

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По данным Associated Press, обрушение произошло около 08:00 утра по местному времени (16:00 по Киеву).

Глава медицинской службы округа Сэджвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницы, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.

Начальник отдела пожарной охраны Уичито Джеймс Фромм сообщил журналистам, что у спасателей нет данных о том, что кто-то мог оставаться в здании. Большинство работающих на заводе людей отправились на каникулы из-за праздников.

Ранее сообщалось, что в Судане при пожаре на фабрике погибли 24 человека. Инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов.

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