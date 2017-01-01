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В Сомали взорвалось авто, погибли более 90 человек

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Взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали.

В результате теракт в Могадишо погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца, заявил в субботу, 28 декабря, член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед в Twitter.

В частности погибли 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четыре иностранца, сообщил Абдиризак Мухаммед.

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали в субботу утром. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что возле отеля в Сомали произошел теракт, есть жертвы. Пять человек погибли в результате взрыва и шесть людей, включая правительственные силы, получили ранения.

В столице Сомали взорвали военных: 14 жертв

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Теги: теракт, Сомали, взрыв, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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