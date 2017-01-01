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В Альпах лавина накрыла группу лыжников: трое погибших

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Жертвами стихийного бедствия стали 25-летняя женщина и двое семилетних девочек.
В итальянских Альпах лавина унесла жизни женщины и двух детей
В итальянских Альпах лавина унесла жизни женщины и двух детей

Три человека погибли в субботу, 28 декабря, в результате схода лавины в итальянских Альпах  недалеко от границы с Австрией. Об этом сообщает DW.

Жертвами стихийного бедствия стали 25-летняя женщина и двое семилетних девочек, одна из них была дочерью погибшей женщины, подтвердил агентству новостей dpa представитель полиции в Больцано. Все трое жертв - граждане Германии.

Лавина накрыла группу лыжников днем 28 декабря на высоте около 2400 метров на горнолыжном курорте Валь Сеналес (Шнальсталь). В спасательной операции участвовали 70 человек и три вертолета.

Женщина и семилетняя девочка погибли на месте, дочь женщины умерла от полученных травм в больнице.

В результате схода лавины травмы получили еще двое немцев, один из них - 11-летний мальчик. Все они находились в одной туристической группе.

Спасатели продолжают поиски, поскольку по состоянию на вечер не было окончательно ясно, находятся ли под снежными завалами еще люди.

Ранее сообщалось, что в регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин.

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Теги: дети, смерть, лавина, Альпы, лыжники
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Источник: korrespondent.net

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