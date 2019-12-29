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Британское правительство случайно "слило" адреса знаменитостей

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В Сеть, в частности, попали адреса Элтона Джона, Оливии Ньютон-Джон и Сэма Мендеса. Им принесли извинения.
Адрес Элтона Джона оказался в Сети
Адрес Элтона Джона оказался в Сети

В Великобритании правительство по ошибке опубликовало список адресов более тысячи знаменитостей. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает Euronews.

Отмечается, что утечка личной информации известных людей случилась в четверг, а в субботу правительство Соединенного Королевства принесло свои извинения за инцидент.

Отвечается, что были опубликованы адреса таких звезд, как Элтон Джон, Оливия Ньютон-Джон и Сэм Мендес. Позже в Кабмине заявили, что информация быстро была удалена из общего доступа и потерпевшим принесли извинения.

Ранее сообщалось, что Facebook допустил утечку данных более 267 млн пользователей.

Также сообщалось, что в открытой базе данных оказалась информация о 1,2 млрд пользователей социальных сетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github.

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Теги: Британия, Элтон Джон, правительство, Великобритания, утечка данных
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Источник: korrespondent.net

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